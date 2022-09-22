مصدر يكشف لمصراوي عن صفقة تبادلية بين فيوتشر والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: عبدالرحمن طارق

كشف مصدر داخل المقاولون العرب أن النادي وافق على انتقال عبدالله ياسين لاعب الفريق إلى صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

وتوصل المقاولون العرب لاتفاق مع فيوتشر بشأن انتقال عبدالله ياسين إليه مقابل الحصول على خدمات عمر سافيولا.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي أن الاتفاق تم بين فيوتشر والمقاولون بشأن ياسين وسافيولا، مشيرًا إلى أن رغبة الثنائي حسمت الأمور دون أي تردد.

جدير بالذكر أن فيوتشر وصل لدور الـ32 الأول بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز مساء يوم السبت الماضي على بول الأوغندي بهدف دون رد.