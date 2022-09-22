حجازي يتحدث عن صلاح والفوز بكل البطولات قبل مباراة النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أشاد أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، بزميله محمد صلاح، قائد الفريق، مشيرًا إلى أنه لا فرق بين اللاعبين القدامى والجدد في صفوف الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر مساء غدٍ الجمعة على "ستاد الإسكندرية" في مباراة ودية هي الأولى للفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ثم لقاء ليبيريا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال حجازي، في مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الخميس، "سعيد بتواجدي مع منتخب مصر، ونستغل هذه الفترة لتحقيق الانسجام بين عناصر الفريق".

وأضاف مدافع اتحاد جدة السعودي "الأجواء رائعة في معسكر منتخب مصر، وجميع اللاعبين ملتزمون ولديهم رغبة في تقديم أداء متميز".

وشدد حجازي على أنه "لا يوجد فرق بين قدامى وجدد في صفوف منتخب مصر، والكل هدفه مصلحة الفريق"، مشيرًا إلى أن الفريق سيقاتل على كل البطولات من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

واختتم تصريحاته بالقول إن "محمد صلاح قائد الفريق وهو من أفضل اللاعبين في العالم، ووجوده يضيف للجميع".

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهتي مالاوي مارس المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.