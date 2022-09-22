قبل فيتوريا.. أرقام متباينة لصلاح تحت قيادة 8 مدربين في منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محم

يستعد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لبداية مشواره مع الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، عندما يخوض الفريق مباراة النيجر مساء غدٍ الجمعة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره النيجري عند الساعة الثامنة مساءً على ستاد الإسكندرية في مباراة دولية ودية، هي الأولى للفراعنة تحت قيادة فيتوريا.

وأعلن اتحاد الكرة في يوليو الماضي تعيين فيتوريا مدربًا للمنتخب ليخلف إيهاب جلال، لكنه لم يخض أي مباراة مع الفريق حتى الآن.

ولعب صلاح 83 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، منذ بدايته في سبتمبر 2011، سجل خلالها 45 هدفًا.

وسيكون فيتوريا هو تاسع مدرب يلعب صلاح تحت قيادته مع منتخب مصر في كل البطولات.

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي أرقام صلاح مع مدربيه الثمانية السابقين في منتخب مصر.

هاني رمزي

رمزي هو أول مدرب لمنتخب مصر يشرك محمد صلاح في مباراة، وكان ذلك في 3 سبتمبر 2011 أمام سيراليون ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

ولعب صلاح تحت قيادة رمزي في منتخب مصر مباراتين فقط، سجل خلالهما هدفًا واحدًا، علما بأنه خاض تحت قيادة نفس المدرب 4 مباريات أخرى لكن مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن 2012.

بوب برادلي

قاد بوب برادلي منتخب مصر في سبتمبر 2011، وخاض صلاح تحت قيادته 23 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 8 أهداف أخرى.

شوقي غريب

وتعاقد منتخب مصر مع شوقي غريب في نوفمبر 2013، وشارك محمد صلاح معه في 9 مواجهات، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع اثنين.

هيكتور كوبر

بات هيكتور كوبر مدربًا لمنتخب مصر في مارس 2015، ولعب نجم ليفربول تحت قيادته 24 مباراة، أحرز خلالها 15 هدفًا، وصنع 7 أهداف.

ويعتبر كوبر هو أكثر مدرب لعب صلاح تحت قيادته مع منتخب مصر، كما أنه المدرب الذي كان شاهدًا على تسجيله أكبر عدد من الأهداف.

كذلك فإن الإنجاز الوحيد الذي حققه صلاح مع الفراعنة بالتأهل إلى كأس العالم 2018 جاء في عهد كوبر.

خافيير أجيري

بعد نهاية مشوار كوبر مع منتخب مصر، تولى أجيري المهمة خلفًا له في أغسطس 2018، ولعب محمد صلاح معه 8 مواجهات، سجل 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

حسام البدري

بعد ذلك تولى حسام البدري تدريب منتخب مصر في سبتمبر 2019، ودفع بمحمد صلاح في 3 مباريات فقط، بسبب إصاباته سواء العضلية أو بفيروس كورونا وقتها، حيث سجل اللاعب هدفين فقط، ولم يصنع أهدافًا.

وارتدى محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة البدري، وذلك في مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

كارلوس كيروش

تولى كارلوس كيروش المهمة في سبتمبر الماضي بعد إقالة حسام البدري، وشارك محمد صلاح تحت قيادته في 13 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها هدفين فقط، وصنع 4 أهداف لزملائه.

إيهاب جلال

لعب صلاح بقميص منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال مباراة واحدة، وهو أقل مدرب خاض مباريات تحت قيادته، كما أن جلال هو المدرب الوحيد الذي لم يسجل أو يصنع نجم ليفربول معه أي أهداف.

ولم يستمر جلال فترة طويلة على رأس القيادة الفنية للفراعنة، حيث قاد الفريق في 3 مباريات فقط.