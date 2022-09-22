الإيفواري فوفانا لمصراوي: تلقيت عرضًا من الأهلي.. ولا أمانع اللعب بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علي يحيى:

قال المحترف الإيفواري بصفوف نادي مولودة النرويجي، ديفيد داترو فوفانا، إنه بالفعل تلقى عرضًا من النادي الأهلي للانضمام لصفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فوفانا، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:"نعم تلقيت عروضًا من الدوري المصري والنادي الأهلي ولكن أعتقد أن مديري والنادي سيكونان في وضع جيد للغاية للإجابة على هذا السؤال أكثر مني".

وتابع المهاجم الإيفواري:"أركز مع فريقي الحالي ولا أدع أي شيء آخر يُشغلني، الدوري المصري بطولة كبيرة جداً في إفريقيا وهناك لاعبين رائعين في البطولة بالطبع يمكنني قبول عرض من أي نادٍ مصري كبير".

وعند سؤاله عن معرفته بالشخصيات الرياضية المصرية قال: "أعرف الكثير عن لاعبين الكرة المصريين ولكن ما أتذكرهم حاليًا هم محمد صلاح، محمد أبو تريكة ، محمد زيدان".

وأتم مهاجم نادي مولودة النرويجي تصريحاته بقوله:"أمتلك بعض العروض من أندية أوروبا واتطلع إلى اللعب في الأندية الكبري".