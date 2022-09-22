في مشهد غريب.. مئات المشجعين يقتحمون الملعب للاعتداء على لاعبي فريقهم (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مباراة كورتولوا، وضيفه ديبورتيفو كالي ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري الكولومبي أحداثا مؤسفة، حيث اقتحم المئات من مشجعي الفريق الضيف الملعب.

وعند الدقيقة 82، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم كورتولوا بهدفين دون رد، توقف اللعب، بعدما اقتحم حوالي 1400 شخص أرض الملعب، معظمهم من مشجعي ديبورتيفو كالي، وحاولوا الاعتداء لفظيا وبدنيا على الجهاز الفني ولاعبي فريقهم اعتراضا على النتائج السلبية للفريق هذا الموسم.

وبعد اقتحام الجماهير، فر الحكم وأغلبية اللاعبين من الملعب، بينما وقع البعض منهم في مصيدة المشجعين.

وتعرض تيوفيلو جوتيريز، مهاجم ديبورتيفو كالي للكمات في وجهه وركلته الجماهير أثناء ركضه للهروب والتوجه إلى غرف خلع الملابس.

كما أصيب مدير ديبورتيفو كالي، ماير كانديلو، في كتفه، بعد تعرضه للاعتداء.

ويحتل ديبورتيفو كالي المركز الأخير ضمن 20 فريقا في الدوري الكولومبي لكرة القدم، برصيد 8 نقاط بعد انقضاء 13 جولة، وهو من الأندية التاريخية في كولومبيا، وتوج سابقا بلقب الدوري الكولومبي 10 مرات آخرها الموسم الماضي.



(RT)



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