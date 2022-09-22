مانشستر يونايتد يسجّل خسائر بقيمة 132 مليون يورو

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الخميس خسارة صافية قدرها 132.2 مليون يورو في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في حزيران/يونيو.

وزادت الخسائر بنحو 26 مليون يورو مقارنة بالموسم السابق، بحسب أرقام نشرها فريق "الشياطين الحمر".

كما زاد صافي ديون النادي بأكثر من 22 في المئة، من 481 مليون يورو في عام 2021 إلى 590.7 مليوناً.

وأوضح المدير المالي ليونايتد كليف باتي، أن النتائج تأثرت بشكل خاص "بغياب جولة صيفية في تموز/يوليو 2021" و"عواقب ضعف الجنيه الإسترليني".

(فرانس برس)