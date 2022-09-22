شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مسعود يواصل التدريبات التأهيلية على هامش معسكر المصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد مسعود حارس مرمى النادى المصرى برنامجه التأهيلى، على هامش معسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بالقاهرة، من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد غيابه منذ فترة عن الفريق بسبب الحادث الذى تعرض له، وأدى إلى خضوعة لأربع عمليات جراحية فى ذراعه.

ومن المقرر أن ينتظم مسعود مع المصرى فى التدريبات الجماعية بعد 4 أسابيع ليكون جاهزا للمشاركة فى المباريات مع الفريق.

و فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بدستة أهداف، على نظيره فريق عرابي في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الخميس على الملعب الملحق بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق القاهرة ، وذلك في أولى المباريات الودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

استغل ايهاب جلال المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه على مدار شوطي المباراة وذلك بهدف اكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات وكذلك التأكد من تنفيذ اللاعبين لكافة الجُمل الخططية التي تم تلقينها للاعبين خلال الأسبوع الأول من معسكر الفريق المغلق.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بأربعة أهداف للاشئ سجلهم كريم العراقي وعمرو موسى - من ركلة جزاء - ، وعمرو سعداوي وعمرو مرعي.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو المصري ضغطهم المستمر وتعاملهم الجاد مع المباراة ، ونجح لاعبوه في إضافة ثمانية أهداف رفعوا بهم حصيلتهم من الأهداف إلى دستة كاملة ، وجاءت الأهداف الثمانية عن طريق أحمد الشيخ " هاتريك " ومحمد جريندو "هدفان" وهدف وحيد لكل من كريم العراقي واسلام عطية ومحمد عنتر.

مثل المصري خلال الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي ، الجزائري عماد الدين بوبكر ، أحمد علاء ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، اسلام عطية ، ايزي ايميكا ، عمرو موسى ، الجزائري عبد الرحيم دغموم لخط الوسط ، الكاميروني فرانك ايتوجا ، عمرو مرعي لخط الهجوم.

فيما دفع ايهاب جلال في الشوط الثاني بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد دبش ، اسلام أبو سليمة ، حسين السيد لخط الظهر ، اسلام عطية ، حسين علي ، فريد شوقي ، محمد عنتر لخط الوسط ، أحمد الشيخ ومحمد جريندو لخط الهجوم.