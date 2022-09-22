شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يتعادل مع كفر الزيات وديًا.. و"بلطيم" يرفض مباراة " الأمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الكروي الاول بنادي سموحه تحت قياده مديره الفني طارق العشري بهدف لكل فريق أمام ماليه كفر الزيات، في الودية التي انتهت منذ قليل للاطمئنان على الصفقات الجديدة، وأحرز هدف سموحه الوافد الجديد أحمد حسين القادم من نادى النصر.

وطلب العشري اقامت المباراة من شوطين كل منهم 60 دقيقة لمشاركه اكبر عدد ممكن من اللاعبين.

ورفض فريق بلطيم اقامه مباراة امام فريق الامل بسموحة في الثانية ظهرا، معترضا على المباراة موكدا ان الاتفاق على مباراة امام الفريق الاول وغادر الإسكندرية دون اقامه اللقاء الامر الذى جعل العشري يجرى تقسيمه بين فريق الامل للاطمئنان عليهم

ومنح العشري جميع اللاعبين 24 ساعه راحه غدا الجمعة على ان يعود الجميع للتدريبات الجماعية السبت السادسة مساء.