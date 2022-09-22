شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي: انتهاء أزمة القيد خلال أيام وجاريدو مشروع للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، أن تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تسير حسب استراتيجية مميزة لإرضاء جماهير الدراويش.

وتابعت القاضي خلال مداخلة اذاعية: "كنا نعاني في المواسم الماضية، وكان لا بد من إعادة ترتيب البيت من الداخل، وهو ما تم فعل من جانب يحيى الكومي رئيس النادي وخالد زين المسؤولين عن الكرة".

وأضافت عضو مجلس إدارة الإسماعيلي: "خبرات الصفقات الجديدة سوف تساعد الفريق على العودة إلى مكانته الطبيعية، والموسم الجديد سيكون طموحنا المنافسة على الدوري، وهذا الطبيعي للدراويش".

واستطردت القاضي: "وجود الإسباني كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد، أمر مميز للفريق خاصةً أنه يملك سيرة ذاتية قوية وتجربة سابقة في الدوري المصري مع الأهلي وتحقيقه بطولة الإفريقية".

وأشارت القاضي، عقد جاريدو سيكون لمدة موسمين مع وجود بند يتيح التجديد له موسم ثالث، وهو ما يؤكد أن النادي يرغب في وجود مشروع، ولكن في نفس الوقت لن نرضى بالهزائم.

وعن إلغاء التعاقد مع مدرب برتغالي بعد الإعلان عنه قالت: "كنا نبحث عن أفضل سيرة ذاتيه، وكان حسام حسن من أبرز المرشحين لتولي المهمة، إلى أن تم تعيين جاريدو بشكل رسمي، في ظل الرغبة في وجود مدرب أجنبي بالفترة المقبلة".

واختتمت: "أزمة القيد اقتربت من الانتهاء خلال أيام قليلة، وسوف يتم حلها بشكل جذري، ويحيى الكومي هو من يحمل الأزمة على عاتقه".