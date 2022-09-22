شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يدعم صفوفه بـ 18 صفقة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى إيسترن كومبانى الرياضى برئاسة المهندس نصر عبد العزيز عن التعاقد مع 18 لاعبًا لتدعيم صفوف الفريق المختلفة، وذلك ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2022/2023 بدورى الدرجة الثانية "مجموعة القاهرة".

وقام نادى إيسترن كومبانى بضم المهاجم محمد خليل "شيكا" من نادى بتروجيت و جناح أيسر لاڤيينا وليد محمد "موهبة".

وجاءوا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 2023،مع وجود بند تفعيل الشراء.



إيسترن

وثنائى القناة محمود عبد العاطى يتمثل فى مركز مهاجم و لاعب الوسط محمد جعفر، ومصطفى حجاب ظهير أيسر حرس الحدود السابق وعلى أحمد القادم من الترسانة فى مركز وسط و مصطفى عز الدين مدافع بورتو السابق وأحمد الأعصر وسط مهاجم فاركو وسعيد فتحى حارس مرمى شيكو الرياضى.

وفى مركز الظهير الأيمن جاء اللاعب إسماعيل أشرف من سموحة و مصطفى بهاء لاعب سيراميكا السابق، وثنائى الداخلية مصطفى إبراهيم و أسامة إبراهيم "كاچو" يتمثلان فى مركز وسط أيسر، وتم التعاقد معهم جميعًا لمدة موسمين.

فى حين تعاقد النادى مع ظهير أيمن بلبيس محمد على "العربي" و إيهاب يوسف لاعب مستقبل وطن لمدة أربعة مواسم حتى 2025.

وتم التجديد لثنائى إيسترن كومبانى لاعب الوسط أحمد أبو بكر "موكشا" لمدة موسمين و الحسينى طه فى الدفاع لمدة ثلاث مواسم.