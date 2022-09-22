7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 22 / 9 /2022

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وفد من الأهلي يشارك فى تشييع جثمان الفنان هشام سليم

يشارك وفد من النادى الأهلى في تشييع جثمان الفنان الكبير هشام سليم نجل الراحل صالح سليم الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، والذي وافته المنية اليوم، وتقديم واجب العزاء للعائلة الكريمة.