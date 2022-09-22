شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أنهى صفقة كريم الدبيس لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عصام وكيل كريم الدبيس ظهير أيسر وادي دجلة أن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن الصفقة التي تعاقد مسئولي القلعة الحمراء بموجبها على ضم 7 لاعبين من وادي دجلة.

واللاعبين الذين أنهى الأهلي الاتفاق معهم هم، ثنائي الشباب كريم الدبيس "الظهير الأيسر" وعبد الرحمن رشدان "مدافع" وخماسي الناشئين محمد أحمد زعلوك وأحمد كباكا مواليد 2005 وياسين عاطف منصور مواليد 2007 وعبد الرحمن مانو مواليد 2008 وحسن مصطفى حسن مواليد 2008.

وشدد عصام خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الأهلي حصل على الاستغناء الخاص بكريم الدبيس وباقي اللاعبين السبعة ويتبقى فقط الإعلان عن التعاقد مع سباعي دجلة من قبل مسئولي القلعة الحمراء خلال الساعات القادمة.

أوضح أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القادمة من قبل مسئولي الأهلي، بعد حسم كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعبين إلى قلعة الجزيرة.