شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الليبي أحمد عبد الرازق يدير مباراة الزمالك وإيليكت التشادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الزمالك وإيليكت التشادي، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لطاقم تحكيم ليبي.

ويتكون طاقم التحكيم من، أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيليكت سبورت التشادي إلى القاهرة في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون في استقبال بعثة إيليكت باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالنادي.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".