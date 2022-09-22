شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لـ نبيل عماد: شكرا على كل ما قدمته معنا يا دونجا.. كل التوفيق لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي لفريق بيراميدز، على تقديم الشكر للاعب نبيل عماد دونجا لاعب الفريق السماوى المنتقل حديثا إلى الزمالك في الميركاتو الصيفى الحالي رفقة عمر جابر.

ونشر الحساب الرسمي لفريق بيراميدز على موقع "تويتر"، فيديو لأبرز لمسات وأهداف نبيل عماد دونجا رفقة بيراميدز معلقا عليه: "شكرًا على كل ما قدمته معنا يا دونجا.. كل التوفيق ليك في المستقبل".

ويعد نبيل دونجا من اللاعبين المميزين فى خط الوسط خلال السنوات الأخيرة، وكان محط اهتمام مسئولى الزمالك لأكثر من مرة خلال موسم الانتقالات، قبل أن ينجح فى حسم الصفقة لصالحه بشكل نهائى فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وعلى مدار الموسم الماضى شارك دونجا فى 34 مباراة بمعدل 2540 دقيقة لعب بقميص بيراميدز ما بين 23 مباراة فى الدورى المصرى بمعدل 1555 دقيقة لعب و10 مباريات فى الكونفدرالية بمعدل 985 دقيقة لعب، ولم يسجل دونجا أو يصنع أى أهداف على مدار الموسم الماضى وحصل على 4 كروت صفراء بواقع 3 فى الدورى وإنذار واحد فى الكونفدرالية.

وخلال مشواره الكروي لعب دونجا 171 مباراة بمعدل 13846 دقيقة لعب وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين وحصل على الكارت الأصفر 28 مرة، بينما تعرض للطرد مرة واحدة فى مسيرته الكروية.