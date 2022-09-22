شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة إيليكت تصل القاهرة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيليكت سبورت التشادي إلى القاهرة في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون في استقبال بعثة إيليكت باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالنادي.

ويلتقي الزمالك مع فريق إيليكت التشادي مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، جدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".

ويترقب مسئولو الزمالك موقف اتحاد الكرة من لاعبيه الدوليين الأربعة المنضمين لمعسكر المنتخب الوطنى في الوقت الحالي والذى يستعد لمواجهة النيجر وليبيريا الوديتين استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية .

كان الرباعى محمود حمدى الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو لاعبو الزمالك انضموا لمعسكر الفراعنة أول أمس بعدما أدوا مباراة الزمالك أمام إيليكت بطل تشاد والتي أقيمت بالكاميرون وانتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل للاشئ أحرزهما شيكابالا وأحمد سيد زيزو .

ناشد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، اتحاد الكرة بالتدخل لحل أزمة الزمالك أمام إليكت التشادى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.