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كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر والنيجر الودية غدا

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القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة النيجر الودية،  غدًا الجمعة، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.


س : ما هو موعد مباراة مصر والنيجر الودية؟

ج: تقام مباراة مصر والنيجر في الثامنة مساء غد الجمعة باستاد الإسكندرية.


س: هل تشهد المباراة حضوا جماهيريا؟

ج: نعم، حصل اتحاد الكرة على موافقة الأمن على حضور 5 آلاف مشجع للمباراة.


س : ما هي أسعار تذاكر المباراة؟

 

ج: حدد اتحاد الكرة مبلغ 50 جنيها سعرا موحدا للتذاكر.


س : ما هو هدف فيتوريا من المباراة؟

ج: يسعى فيتوريا إلى الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة في المنافس، لتحقيق انطلاقة مميزة للمنتخب، قبل مواجهتي مالاوي في مارس المقبل بالتصفيات القارية.


س : ما هي قائمة اللاعبين في المباراة؟ 

ج: جاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح، واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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