شكرا لقرائتكم خبر عن 48 لاعبا ولاعبة يشاركون فى بطولة سيرياس A للكاراتيه بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة سيرياس A التى تقام بتركيا فى الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجارى بقائمة تضم 48 لاعب ولاعبة من بينهم منتخب منطقة القاهرة.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عبد الرحمن أحمد، مصطفى محمد، عبدالرحمن هشام، محمود محمد، زياد محمد، محمد على، كريم وليد، محمد حسن، محمد محمود، عمرو احمد، على أسامة، محمد سامح، مؤمن صبرى، سعد محمد، احمد محمد، جنا خميس،أسماء مجدى، حبيبة آدم، نهى عمرو، اية هشام، نغم ياسر، كنزى أيمن، نورهان أحمد،ميار هشام، نور أكرم، منيرة خالد، دينا أحمد، سلمى نسيم، نورسين محمد، بسملة محمود، نور أكرم، مريم أحمد، يمنى وحيد.

تصدر الثنائى عبد الله ممدوح ويوسف بدوى التصنيف العالمى للكاراتيه، فى وزن تحت 75 للأول و84 للاعب الثانى، كما جاء على الصاوى فى المركز الثانى بتصنيف وزن 67 ك، وحل فى الوصافة.