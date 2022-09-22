شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح الفرصة للاعبين الشباب بالأهلي في المباريات الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح فرصة المشاركة لعدد كبير من شباب الفريق الأحمر على هامش أولى مباريات الأهلي الودية ضد بتروجت أمس الأربعاء والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف.

وشارك في ودية بتروجت عدد كبير من اللاعبين الشباب مثل مصطفى شوبير وزياد طارق وأحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومازن أسامة ومحمد نصير، وقدم الجميع مردود جيد خلال المباراة.

ويحرص كولر على منح الفرصة للجميع داخل الأهلي سواء المجموعة الأساسية أو اللاعبين الاحتياطيين والناشئين من أجل تقييم كل اللاعبين وتحديد احتياجاته من اللاعبين المتاحين أمامه خلال الفترة الحالية.

وسجل خماسية الأهلي في شباك بتروجت خلال المباراة الودية كلا من حسام حسن ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وشادي حسين.