تعرف على عدد مشجعي الزمالك في مباراة اليكت.. وموعد وصول بطل تشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حصول مجلس إدارة النادي على موافقة بحضور عشرة آلاف مشجع لمباراه اليكت سبورت التشادي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بطل تشاد يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيليكت سبورت التشادي إلى القاهرة في السادسة مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يكون في استقبال بعثة اليكت باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالنادي.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".

وفاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".