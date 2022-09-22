خاص.. تعرف على موقف الاتحاد الإفريقي بشأن تأجيل لقاء الزمالك واليكت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد

كشف مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قرار مرتقب خلال ساعات من لجنة الأندية ومسابقات كاف بشأن موقف مباراتي الزمالك واليكت سبور بطل تشاد، ولقاء لابساج بطل سيشيل مع بركان موروني بطل جزر القمر، في إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن كاف تلقي إخطارًا من اتحاد الكرة المصري يعترض فيه الأخير علي إقامة لقاء الزمالك وبطل تشاد يوم 25 سبتمبر، وخلال فترة الأجندة الدولية، وغياب اللاعبين عن الزمالك بسبب انضمامهم لصفوف منتخب مصر الذي يخوض مباراتين وديتين أمام النيجر وليبريا يومي 23 و 27 سبتمبر.

كما يبحث كاف موقف لقاء بطل سيشيل مع بطل جزر القمر في ظل عدم سفر فريق بركان موروني إلي سيشيل لخوض لقاء العودة أمام لابساج؛ بسبب صعوبات واجهت الفريق أثناء السفر عبر ترانزيت في مدغشقر.

وعلم يلا كورة أن إدارة المسابقات في كاف أرسلت توصية وملاحظاتها علي كافة تفاصيل المباراتين إلي لجنة الأندية والتراخيص لاتخاذ قرار نهائي بشأنهما في ظل قرب موعد لقاء العودة يوم الأحد، وموعد الدور التمهيدي الثاني بعد أسبوعين خاصة مع إصرار صن داونز بطل جنوب أفريقيا علي معرفة منافسه خلال المدة القانونية بين الأدوار التمهيدية للمسابقة.