خاص.. كاف يخطر الأهلي بمواجهة بطل تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تلقى النادي الأهلي، اليوم الخميس، إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حول موعد مباراة الذهاب ضد فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تونس في الثامن من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، أن سمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة يقوم بإنهاء كافة الأمور الخاصة بإنهاء التأشيرات ويتبقى فقط حجز الطيران.

وكان فريق الاتحاد المنستيري تأهل لدور الـ32 عقب الفوز على الجيش الرواندي بنتيجة (3-0) في لقاء الإياب، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بنتيجة (1-0) لبطل رواندا.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر المقبل.