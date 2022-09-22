أسوان يعلن ضم صفقة جديدة من الدوري الأنجولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمر شاكر

نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع ديلسون كاموني مهاجم منتخب أنجولا ورابع هدافي الدوري الانجولي، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وكشف النادي خلال بيان له عن توقيع ديلسون على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر وبحضور كلا من إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

ديلسون كاموني قادم من فريق لوبيتو الانجولي ويعد هو رابع هدافين الدوري الانجولي برصيد 12 هدف.

جدير بالذكر أن نادي أسوان أتم تعاقده مع كلا من المهاجم الجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والجناح المغربي احمد بلحاج وإبراهيم عايش لاعب وسط دجلة ويوسف احمد حسن لاعب وسط بورتو السويس وميدو العطار مهاجم النصر وعبد الرحمن العشري مدافع انبي وميدو مصطفى ظهير البنك الأهلي وصابر الشيمي مدافع ايسترن كومباني ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني