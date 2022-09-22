الأهلي يحسم صفقة جديدة لمدة 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد عصام وكيل أعمال كريم الدبيس لاعب فريق وادي دجلة، أن موكله أصبح لاعبًا رسميًا في صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، أن كريم وقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء خمس سنوات حيث سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا في الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق الأول حيث يمتلك القدرة على المشاركة في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيمن.

وتأتي صفقة الدبيس ضمن اتفاق بين إدارتي الأهلي ووادي دجلة لضم 8 لاعبين من الناشئين في الفريق الدجلاوي.

واستطاعت إدارة الأهلي خلال الفترة الماضية حسم ثلاث صفقات وهم: شادي حسين ومصطفى سعد ثنائي سيراميكا بجانب البرازيلي برونو سافيو لاعب بوليفار البوليفي السابق.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد حاليًا من أجل خوض دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.