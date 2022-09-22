شكرا لقرائتكم خبر عن الجدية والتركيز شعار مران الإسماعيلى الصباحى وتعليمات خاصة لجاريدو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه الصباحي على الملعب الرئيسي بالإسماعيلية، خلال فترة الإعداد استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

بدأ المران باجتماع عقده المدير الفني الأسباني خوان جاريدو وجهازه المعاون مع اللاعبين، حول أهمية فترة الإعداد في تقديم كل لاعب أفضل ما لديه مع الالتزام بالتعليمات الفنية والخططية.

وركز المدير الفني للفريق باللعب على الأطراف واستغلال الكرات العرضية المتقنة وترجمتها لأهداف وسط حالة من الحماس والإصرار على كل اللاعبين من أجل إثبات جدارتهم لنيل ثقة الجهاز الفني الجديد.

وتخلل المران عدد من الجمل الخططية الأخرى التي تستهدف هز شباك الخصوم مع تنفيذها أكثر من مرة بغرض استيعابها من قبل اللاعبين.

جاريدو فرض حالة من الانضباط داخل المران وصاح فى اللاعبين من أجل السرعة فى التمرير حيث تم إيقاف المران أكثر من مرة بغرض تصحيح التحركات.



الإسماعيلى



الدراويش



النقاز



باسم مرسى



تدريب الإسماعيلى



جاريدو



جهاز الإسماعيلى