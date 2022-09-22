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الجدية والتركيز شعار مران الإسماعيلى الصباحى وتعليمات خاصة لجاريدو.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه الصباحي على الملعب الرئيسي بالإسماعيلية، خلال فترة الإعداد استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

بدأ المران باجتماع عقده المدير الفني الأسباني خوان جاريدو وجهازه المعاون مع اللاعبين، حول أهمية فترة الإعداد في تقديم كل لاعب أفضل ما لديه مع الالتزام بالتعليمات الفنية والخططية.

وركز المدير الفني للفريق باللعب على الأطراف واستغلال الكرات العرضية المتقنة وترجمتها لأهداف وسط حالة من الحماس والإصرار على كل اللاعبين من أجل إثبات جدارتهم لنيل ثقة الجهاز الفني الجديد.

وتخلل المران عدد من الجمل الخططية الأخرى التي تستهدف هز شباك الخصوم مع تنفيذها أكثر من مرة بغرض استيعابها من قبل اللاعبين.

جاريدو فرض حالة من الانضباط داخل المران وصاح فى اللاعبين من أجل السرعة فى التمرير حيث تم إيقاف المران أكثر من مرة بغرض تصحيح التحركات.

الإسماعيلى
الإسماعيلى

 

الدراويش
الدراويش

 

النقاز
النقاز

 

باسم مرسى
باسم مرسى

 

تدريب الإسماعيلى
تدريب الإسماعيلى

 

جاريدو
جاريدو

 

جهاز الإسماعيلى
جهاز الإسماعيلى

 

مران الإسماعيلى
مران الإسماعيلى

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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