شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى سيدات السلة 3 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة دورى سيدات السلة فى الفترة من 3 الى 17 أكتوبر القادم بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 أندية.
تضم المجموعة الأولى سبورتنج وسموحة والصيد والاتحاد السكندرى ، وفى الثانية الأهلى والشمس والبنك الأهلى ومدينة نصر ، وجاء فى الثالثة هليوبوليس والطيران والزهور و 6 أكتوبر، وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والجزيرة و مصر للتأمين و جزيرة الورد.
وتقام المباريات على دورتين مجمعتين الأولى فى الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر بينما المجمعة الثانية فى الفترة من 15 إلى 17 من نفس الشهر.
وحدد مسئولى اتحاد كرة السلة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم الاشتراك فى بطولة كأس مصر، للأندية الراغبة فى الاشتراك بالبطولة ، والتى ستنطلق يوم 19 أكتوبر المقبل بإقامة دور الـ 32، على أن يكون هذا نظير الاشتراك فى منافسات الرجال، ومثلها للسيدات.
ويقام دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر لكرة السلة، يوم 21 نوفمبر، وتختتم البطولة فى شهر مايو من العام المقبل.