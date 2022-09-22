شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى سيدات السلة 3 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة دورى سيدات السلة فى الفترة من 3 الى 17 أكتوبر القادم بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 أندية.

تضم المجموعة الأولى سبورتنج وسموحة والصيد والاتحاد السكندرى ، وفى الثانية الأهلى والشمس والبنك الأهلى ومدينة نصر ، وجاء فى الثالثة هليوبوليس والطيران والزهور و 6 أكتوبر، وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والجزيرة و مصر للتأمين و جزيرة الورد.

وتقام المباريات على دورتين مجمعتين الأولى فى الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر بينما المجمعة الثانية فى الفترة من 15 إلى 17 من نفس الشهر.