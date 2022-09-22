شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سموحة والفحيص الأردنى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق كرة السلة بنادى سموحة مع نظيره شباب الفحيص الأردنى فى ثالث مباريات البطولة العربية للأندية للسيدات، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.

موعد مباراة سموحة والفحيص

تقام مباراة سموحة والفحيص فى تمام الرابعة عصرا، على صالة بئر شلوف بتونس.

مجموعة سموحة فى البطولة

ويقع سموحة فى المجموعة الأولى التى تضم: الأمل الرياضى - الشارقة الرياضى - المدينة السطافية - شباب الفحيص - مقديشيو سيتى – سموحة.

قائمة سموحة فى البطولة العربية

وتضم قائمة سموحة فى البطولة كلا من ريم أسامة، آية فتح الله، مى حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامى، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، انجى صلاح، رنا حسن، بالإضافة إلى شى كيلى المحترفة الأمريكية، وسييرا التى ضمها الفريق من الاتحاد السكندري.