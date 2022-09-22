شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيمات زهرة الجنوب لا تتوقف.. أسوان يضم مهاجم منتخب انجولا ديلسون كاموني موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع ديلسون كاموني مهاجم منتخب انجولا ورابع هدافي الدوري الانجولي، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع ديلسون على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر وبحضور كلا من ايهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

ديلسون كاموني قادم من فريق لوبيتو الانجولي ويعد هو رابع هدافين الدوري الانجولي برصيد 12 هدف.

جدير بالذكر ان نادي اسوان اتم تعاقده مع كلا من المهاجم الجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والجناح المغربي احمد بلحاج وابراهيم عايش لاعب وسط دجلة ويوسف احمد حسن لاعب وسط بورتو السويس وميدو العطار مهاجم النصر وعبد الرحمن العشري مدافع انبي وميدو مصطفى ظهير البنك الاهلي وصابر الشيمي مدافع ايسترن كومباني ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد واسلام صلاح وعماد فتحي فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني.