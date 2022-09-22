شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا 2019 تنفي واقعة الخلاف على رقم القميص بين محمد وأحمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن محمد الشناوي لم يبد أي اعتراض على أرقام القمصان الخاصة بمنتخب مصر خلال تواجدهما بمعسكر سبتمبر الحالي.

أضاف أن الثنائي سبق أن ارتديا نفس الأرقام خلال منافسات أمم أفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر والتي لعبها محمد الشناوي أساسيًا وقتها وكان يرتدي القميص رقم 16 وأحمد الشناوي رقم 1.

وأضاف مسئولو منتخب مصر أن كل حارس يبحث عن المشاركة في المباريات دون النظر لأرقام القمصان.

ويختتم المنتخب الوطنى تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة النيجر الودية، والمقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

يسعى فيتوريا إلى الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة فى المنافس، لتحقيق انطلاقة مميزة للمنتخب، قبل مواجهتى مالاوى فى مارس المقبل بالتصفيات القارية.