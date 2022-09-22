شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي الودية الثانية ضد أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة أسوان وديا يوم الأحد المقبل في ثاني تجاربه الودية على ملعب الأهلي والسلام، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر للموسم الجديد ، بعدما خاض أولى تجاربه الودية أمس الأربعاء ضد بتروجت، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف في أولى تجاربه الودية، وسجل خماسية الأهلي في شباك بتروجت خلال المباراة الودية كلا من حسام حسن ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وشادي حسين.

الأهلى يبدأ الترتيب لرحلة تونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى

بدأ الجهاز الادارى للنادى الأهلى في ترتيب إجراءات السفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى في مستهل رحلة المارد الأحمر بالنسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا المحدد لها أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.

ويسعى الجهاز الادارى بالأهلى لإنهاء تأشيرات السفر وترتيبات الإقامة والفندق للبعثة هناك في أقرب وقت ، ويواجه الفريق الأحمر نظيره الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

حقق فريق الاهلى فوزاً كبيراً على نظيره بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام.

تقدم حسام حسن بالهدف الأول في الدقيقة 13 ثم سجل رامى ربيعة الهدف الثانى من ركلة جزاء وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث وسجل محمود فليكس لاعب بتروجت هدفه افريقه الوحيد قبل نهاية الشوط الأول .

برونو سافيو ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية اليوم

ينتظم اليوم الخميس البرازيلي برونو سافيو لاعب الاهلى في تدريبات فريقه الجماعية بعدما أدى اللاعب جلسة في الجيم ثم قام بالجري حول الملعب بعد حصوله على ‏راحة من مران الثلاثاء، وفقًا لرؤية الجهاز الطبي وبالتنسيق مع الجهاز الفني بسبب إجهاد بسيط ‏للاعب نتيجة مشاركته في عدد من المباريات قبل وصوله إلى القاهرة، ومشاركته في فترة ‏الإعداد التي اشتملت على تدريبات على فترتين، كما تم استبعاده من ودية بتروجت التي أقيمت أمس الأربعاء لمنحه مزيد من الراحة.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين الاولى ‏مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثانية أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري.‏

وحقق فريق الاهلى فوزاً كبيراً على نظيره بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام.