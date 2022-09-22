شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. انتظام سافيو.. وجلسة كولر مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية بدون راحة عقب الفوز على بتروجت وديا أمس الأربعاء بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريق على ملعب الأهلي والسلام، ضمن التحضير لمنافسات الموسم الجديد.

وسجل خماسية الأهلي في شباك بتروجت خلال المباراة الودية كلا من حسام حسن ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وشادي حسين.

شهد مران الأهلي اليوم الخميس انتظام البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد بعد شكواه من إجهاد عضلي قبل يومين وغيابه عن المشاركة في مباراة بتروجت، حيث فضل الجهاز الفني منحه قسط من الراحة قبل العودة للمشاركة في المباريات.

كما شهد المران قيام مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعقد جلسة مع اللاعبين في بداية المران، لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق الأحمر.

ويواصل الأهلي أداء تدريبات اليوم الكامل ضمن معسكره المغلق والذي يشتمل على التدرب صباحا ومساءا ضمن تحضيرات الموسم الجديد.



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