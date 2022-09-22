شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المنتخبات المشاركة فى البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل وصول المنتخبات الأفريقية المشاركة فى البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك علي صالة 2 بأستاد القاهرة الدولي. التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز في الفترة من 23 الي 24 سبتمبر الجاري.

حيث وصلت منتخبات : (الجزائر- بنين- الكاميرون- الرأس الأخضر- الكونغو الديمقراطية- المغرب- سيراليون وننضم اليهم مصر البلد المصيف ) بأجمالي عدد 70 لاعب و لاعبة و أجمالي عدد الحكام 14 حكم و حكمة (4 حكام من الدول المشاركة و 10 حكام محايدين : 2 من دولة التشيك- 2 من ألمانيا- 1 من رومانيا- 1 من سلوفاكيا- 1 برتغال- 1 تركيا- 1 بلغاريا- 1 من أيطاليا).

على ان تكون مغادرة البعثات يوم 25 سبتمبر.

ويقام الاجتماع الفني للبطولة في فندق رديسون بلو مساء اليوم الخميس

تبدأ منافسات البطولة الفعلية يوم 23 سبتمبر بحفل أفتتاح البطولة في تمام الواحدة و النصف ظهرا و المنافسات تبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرا و تنتهي الساعة 7 مساء.

وتستمر البطولة حتي يوم 24 سبتمبر حيث تبدأ المنافسات الساعة الثانية عشر ظهرا و تنتهي فاعليات البطولة الساعة الرابعة و النصف عصرا.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن مصر تبرهن دائما يوم بعد يوم علي قدرتها الفائقة علي استضافة جميع البطولات القارية والعربية والدولية لتوافر جميع مقومات نجاح البطولات من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة لوضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.‏

واضاف أمين انه عقب نهاية البطولة تستضيف مصر الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للجمباز بمشاركة 30 دولة من القارة السمراء من الفترة 26 حتي 29 سبتمبر الجاري