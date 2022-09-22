شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبى على لاعبى المنتخب الأوليمبى تنفيذا لتعليمات كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى، صباح اليوم الخميس، لاعبو المنتخب الأوليمبى لكرة القدم تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور طارق سليمان، كل الفحوصات الطبية التى يشترطها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على المنتخبات قبل المشاركة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وأقيمت الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين بفندق إقامتهم بالإسكندرية على هامش معسكرهم الجارى، ومن المقرر إرسال نتائج الفحوصات إلى الكاف.

ويراقب البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مباراة بتسوانا وإيسواتيني المقرر لها غدًا الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم تحت 23 سنة، حيث ينتظر المنتخب الأولمبي المصري الفائز من هذه المواجهة في الدور الثاني من التصفيات.

ويواصل لاعبو المنتخب الأوليمبي تدريباتهم الجادة بحثا عن نيل ثقة البرازيلى ميكالى المدير الفنى، وذلك خلال معسكر المنتخب الجاري بالإسكندرية استعدادا لبدء التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويؤدى المنتخب تدريباته بملعب حرس الحدود بالمكس ويتواجد مع المنتخب محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام ويتابع مع الجهاز الفنى كل التفاصيل للوصول إلى الهدف الأساسي وهو بناء جيل أوليمبي يتناسب مع طموحات الجماهير المصرية فى المرحلة القادمة.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: "حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر، والدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني، والوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع، وفي الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".