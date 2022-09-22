شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر والنيجر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة منتخب مصر ضد النيجر فى الثامنة مساء غد الجمعة على استاد الإسكندرية بحضور الجماهير بعد موافقة الأمن على إقامة المباراة فى حضور الجماهير.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير، واللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع حتى انتهاء المباراة.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية، في ستاد الإسكندرية قبل بدء المباراة لتأمين دخول الجماهير، ورفاق محمد صلاح من اللاعبين.

ويختتم المنتخب الوطنى تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة النيجر الودية، والمقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

وتذاع مباراة منتخب مصر ضد النيجر على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لكل الأحداث الرياضية في مصر في الفترة الحالية.

ويسعى فيتوريا إلى الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة فى المنافس، لتحقيق انطلاقة مميزة للمنتخب، قبل مواجهتى مالاوى فى مارس المقبل بالتصفيات القارية.

ويواصل المنتخب تدريباته، اليوم الخميس، بكامل نجومه بعد اكتمال صفوفه بالمحترفين السبعة ولاعبي الزمالك، وبدأ وصول المحترفين من الأثنين الماضي بانضمام الثلاثي طارق حامد وحجازي وأحمد حسن كوكا وتوالى وصول محمد النني ومرموش وترزيجيه ومحمد صلاح لتكتمل الصفوف في مران أمس الأربعاء، واليوم الخميس، قبل مواجهة الجمعة.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.

واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

وزار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، معسكر منتخب مصر المقام في برج العرب بالإسكندرية، من أجل الاطمئنان على ترتيبات المعسكر.

وعقد علام جلسة ودية مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، كما شهدت الزيارة تواجد اللواء محمد حلمي مشهور وعامر حسين ثنائي مجلس إدارة الاتحاد، للتأكيد على مساندة ودعم المجلس بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، وتوفير كافة الاحتياجات لتحقيق أهداف الجماهير المصرية.

كان أعلن اتحاد الكرة، طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجارى ، باستاد الإسكندرية ، عبر موقع شركة تذكرتى وبالتنسيق مع الجهات المختصة وتقام المباراتين بحضور 5 آلاف مشجع.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته بكامل نجومه بعد اكتمال صفوفه بالمحترفين السبعة، ولاعبي الزمالك، استعدادا لودية النيجر المقرر لها الجمعة.

وبدأ وصول المحترفين يوم الاثنين الماضي بانضمام الثلاثي طارق حامد وحجازي وأحمد حسن كوكا وتوالى وصول محمد النني ومرموش وترزيجيه ومحمد صلاح لتكتمل الصفوف في مران اليوم والغد قبل مواجهة الجمعة.