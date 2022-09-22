شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الـ15.. أسوان يضم عماد فتحي لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع عماد فتحي لاعب المقاولون العرب والزمالك السابق ، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع عماد فتحي على عقود انتقاله لنادي أسوان في حضور كلا من ايهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

ويجيد فتحي اللعب في مركزي خط الوسط والجناح الأيسر.

ولعب عماد فتحي لاندية المقاولون العرب والزمالك والمقاصة وانبي والمصري.

جدير بالذكر ان نادي اسوان اتم تعاقده مع المهاجم الجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والجناح المغربي احمد بلحاج وابراهيم عايش لاعب وسط دجلة ويوسف احمد حسن لاعب وسط بورتو السويس وميدو العطار مهاجم النصر وعبد الرحمن العشري مدافع انبي وميدو مصطفى ظهير البنك الاهلي وصابر الشيمي مدافع ايسترن كومباني ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد واسلام صلاح فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني.