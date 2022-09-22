شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة سلبية غدا.. و30 دقيقة محاضرة فنية تحضيرا لموقعة الاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضره مطولة مع ‏اللاعبين قبل انطلاق مران الفترة الصباحية الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادا للموسم ‏الجديد.‏

وحرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تجاوزت نصف ساعة للحديث في كافة ‏الأمور الفنية والخططية بعد المباراة الودية الأولى للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ‏والتحضير لمواجهة الاتحاد المنستيري في دور ال٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مران الفترة المسائية عصر اليوم فيما يحصل الفريق على راحه من التدريبات غدا ‏وفقًا للبرنامج الذي حدده المدير الفني مارسيل كولر.‏

ويستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل.‏

ويؤدي الأهلي تدريباته على فترتين يومي السبت والأحد المقبلين وفقا للجدول الذي حدده ‏كولر.‏

ويستعد الاهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في دور ال٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، ويخوض ‏الفريق ثاني ودياته أمام أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع ‏الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري.‏