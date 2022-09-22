شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة سلبية غدا.. و30 دقيقة محاضرة فنية تحضيرا لموقعة الاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضره مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفترة الصباحية الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادا للموسم الجديد.
وحرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تجاوزت نصف ساعة للحديث في كافة الأمور الفنية والخططية بعد المباراة الودية الأولى للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد والتحضير لمواجهة الاتحاد المنستيري في دور ال٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلي مران الفترة المسائية عصر اليوم فيما يحصل الفريق على راحه من التدريبات غدا وفقًا للبرنامج الذي حدده المدير الفني مارسيل كولر.
ويستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل.
ويؤدي الأهلي تدريباته على فترتين يومي السبت والأحد المقبلين وفقا للجدول الذي حدده كولر.
ويستعد الاهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في دور ال٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، ويخوض الفريق ثاني ودياته أمام أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.