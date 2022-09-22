شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يعلن ضم وليد عبد المنعم قادما من سيراميكا موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بتروجت التعاقد مع وليد عبد المنعم قادما من نادى سيراميكا فى صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى، فى إطار خطته لتحقيق هدف الصعود إلى الدورى الممتاز.

ووقع اللاعب للفريق البترولى لمدة موسمين قادمين، فى حضور محمود أباظة المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، وتلبية لرغبة هيثم شعبان المدير الفنى للفريق.



وليد عبد المنعم

وأبرم بتروجت مجموعة من الصفقات المميزة خلال الفترة الماضية، وكان معظمها انتقال حر، لتدعيم الفريق، فى ظل تواجد قوام أساسى مستمر مع النادى من الموسم الماضي.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية ومبارياته الودية، واستعداداته القوية، تمهيدا لانطلاق منافسات دورى الدرجة الثانية التى يستهلها النادى البترولى بمواجهة قوية أمام فريق القناة فى الاسماعيلية.