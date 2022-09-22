شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكتسح الهند في افتتاح مونديال كرة اليد للكراسي المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد بالكراسي المتحركة فوزا كبيرا ومستحقات على نظيره الهندي في أولى مبارياته ببطولة العالم الأولى لكرة اليد للكراسي المتحركة و التي تستضيفها مصر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 22 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

وجاء فوز منتخبنا بالمباراة بنتيجة 0/2 ، بعد فوزه بالشوط الاول بنتيجة 1/12 ، ثم الشوط الثاني بنتيجة 1/5.

وتألق خلال المباراة لاعب منتخبنا مجدي طلعت حيث أحرز 11 هدفا ، فيما سجل محمد حسب النبي ثلاثة أهداف و كل من ربيع حسني ومحمد أنور هدفا لكل منهما هدفا.

يذكر أن منتخبنا سوف يخوض مباراته الثانية في الدور الأول في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم أمام نظيره السلوفيني.

ويضم منتخبنا 10 لاعبين هم : محمد فرج، مجدي طلعت، سامي منصور، محمد محمد حسب النبي، محمد أنور، ربيع حسني، أحمد عصام، أيات أحمد، وفاء محمد، توبة نجدي محمود.

ويقود منتخبنا فنياً كابتن وائل عبد العاطى مديرًا فنيًا، و كابتن ابراهيم نصر مدرب عام، و كابتن كرم مرسي مدير إداريا، و دكتور رومانى نبيل أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على الفريق.

يذكر أن الفترة المسائية تنطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بمباراتي هولندا أمام البرازيل و الهند امام تشيلي.