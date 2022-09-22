شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الإسبانى جاريدو وطريقته المفضلة قبل بداية رحلته مع الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف يفكر على أرض الملعب ؟ وماهى خطته المفضلة ؟ وما هى جوانب شخصيته فى التعامل مع أفراد المنظومة ؟.. تقرير يقدمه ” المركز الإعلامى للنادى الإسماعيلى “ للمضى داخل رأس الأسبانى خوان جاريدو المدير الفنى الجديد.

وكان الإسماعيلى أعلن تعاقده مع المدرب الأسبانى بعقد يمتد موسمين قابلة للزيادة موسم إضافى، ضمن سياسة البناء التى ينتهجها مجلس الإدارة سعيًا لإعادة الفريق الأصفر لمنصات التتويج من جديد.

ونشر الموقع الرسمي للإسماعيلى تقريرا يوضح طريقة تفكير الإسبانى جاريدو وطرق لعبه خلال مشواره التدريبي والتي جاءت كالتالى..

عرف اسم ” جاريدو ” فى الأعوام الأخيرة داخل منطقة الشرق الأوسط، حيث تنقل منذ عام 2014، بين عدة فرق فى شمال أفريقيا والخليج نجح خلال تلك الفترة فى التتويج ببطولتى كأس الكونفدرالية الأفريقية مع فريقين مختلفين إلى جانب بطولة السوبر المصرى وألقاب آخرى سيتم التحدث عنها فى تقرير لاحق.

– طريقة اللعب المفضلة..

يعتبر المدرب الأسبانى أحد عشاق الأجنحة والأطراف فى كرة القدم، ودائماً ما كانت فلسفته التدريبية تتمحور حول الاختراق من أطراف الملعب، لذلك فى عهده مع أغلب الأندية التى أشرف على تدريبها، كان لاعبو الأجنحة هم الأهم فى حساباته، والأكثر ظهورًا ولمعانًا.

أسلوب لعب ” جاريدو ” المفضل وهو 4 / 4 / 2 ومشتقاته المختلفة، حيث كان يلعب مع الأهلى بـ 4 / 1 / 4 / 1، ثم تغيرت الخطة رفقة النجم الساحلى التونسى إلى 4 / 2 / 3 / 1 تتبدل وفق مجريات ومعطيات المباريات إلى 4 / 4 / 1 / 1 وهو ما كان سائداً فى الرجاء البيضاوى المغربى أيضاً.

وتحتاج فلسفة ” جاريدو ” دومًا إلى مهاجم عملاق وقوى، يمتاز بالتفوق فى الكرات الهوائية وقدرته على ترويض الكرات بشكل مميز، حتى يتثنى للفريق أن يبنى عليه خططه الهجومية، وعادة ما تكون الرأسيات سلاح قوى للفرق التى يشرف عليها.

من مميزات ” جاريدو ” التى أتقنها إيجاد التوازن المطلوب فى الفرق التى يدربها على الصعيد الدفاعى والهجومي.

الإسماعيلى تعاقد مع مدير فنى من العيار الثقيل وصاحب خبرات فنية كبيرة لكنه بالتأكيد يحتاج لوقت من أجل استيعاب اللاعبين لفكره الخططى وتحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين عناصر الفريق بحيث تكون قادرة دائماً على صنع الفارق.