شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله حافظ لاعب جورنيك بولكويسي البولندي على رادار المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبد الله حافظ لاعب جورنيك بولكويسي البولندي، دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتدعيم خط وسط الفريق البورسعيدي.

وانتقل حافظ إلى صفوف جورنيك بولكويسي، خلال العام الجاري، وخاض مع الفريق 13 مباراة بدوري الدرجة الأولى البولندي لم يسجل خلالها أي أهداف، فيما صنع هدفا وحيدا، فيما خاص 11 مباراة مع ذات الفريق بدوري الدرجة الثالثة، سجل خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى هدف آخر بالكأس.

صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع المستديرة عبر ناشئي النادي الأهلي حيث لعب لمدة موسم واحد فقط، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى إنبي، حيث أمضى 10 مواسم داخل فرق الناشئين بالنادي البترولي من عام 2009 وحتى عام 2019، وبعد إلغاء مسابقة 98 وإلغاء الفريق تم تصعيده لفريق 97 بنادي إنبي.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.