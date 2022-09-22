شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى يكتفى بجلسة فى الجيم على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد فخري لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في الجيم على هامش مران الأهلي، بعد تعرضه لكدمة خفيفة في القدم خلال ‏مشاركته أمس في مباراة بتروجت.‏

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفترة الصباحية اليوم على ملعب التتش ‏ بعد خوض مباراة بتروجت أمس في أولى وديات الفريق ‏استعدادا للموسم الجديد.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين لمدة تزيد عن نصف ساعة تحدث خلالها في كافة ‏الأمور الفنية والخططية بعد المباراة الودية الاولى للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ‏.‏

كما حرص كولر على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران لمواصلة التحضير ‏للمرحلة المقبلة.‏

وشارك برونو سافيو في المران الجماعي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بالتنسيق ‏بين الجهازين الطبي والفني.‏

ويؤدي الأهلي تدريباته اليوم على فترتين خلال فترة ‏الإعداد للموسم الجديد، الذي يبدأ ‏بمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وخاض الأهلي أولى ودياته أمس أمام بتروجت وانتهت بفوز الفريق ٥-١ ويلتقي ‏مع أسوان ‏يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري.‏