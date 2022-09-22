شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى يكتفى بجلسة فى الجيم على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض محمد فخري لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في الجيم على هامش مران الأهلي، بعد تعرضه لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته أمس في مباراة بتروجت.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفترة الصباحية اليوم على ملعب التتش بعد خوض مباراة بتروجت أمس في أولى وديات الفريق استعدادا للموسم الجديد.
وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين لمدة تزيد عن نصف ساعة تحدث خلالها في كافة الأمور الفنية والخططية بعد المباراة الودية الاولى للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد .
كما حرص كولر على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة.
وشارك برونو سافيو في المران الجماعي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بالتنسيق بين الجهازين الطبي والفني.
ويؤدي الأهلي تدريباته اليوم على فترتين خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وخاض الأهلي أولى ودياته أمس أمام بتروجت وانتهت بفوز الفريق ٥-١ ويلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.