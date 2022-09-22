موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة الأحد المقبل، عندما يلتقى إيليكت التشادى على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادى

يلتقى فريق الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، مع إيليكت التشادى على استاد القاهرة، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت فى الكاميرون.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيليكت

تذاع مباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى إياب دور الـ64 من دورى أبطال أفريقيا عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

ويترقب مسئولو الزمالك موقف اتحاد الكرة من لاعبيه الدوليين الأربعة المنضمين لمعسكر المنتخب الوطنى في الوقت الحالي والذى يستعد لمواجهة النيجر وليبيريا الوديتين استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية .

كان الرباعى محمود حمدى الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو لاعبو الزمالك انضموا لمعسكر الفراعنة أول أمس بعدما أدوا مباراة الزمالك أمام إيليكت بطل تشاد والتي أقيمت بالكاميرون وانتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل للاشئ أحرزهما شيكابالا وأحمد سيد زيزو .

وناشد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، اتحاد الكرة بالتدخل لحل أزمة الزمالك أمام إيليكت التشادى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال أمير مرتضى منصور فى مداخلة مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "اتحاد الكرة تواصل مع الاتحاد التشادى لتأجيل مباراة الذهاب من أجل لعب مباراة الهلال فى كأس لوسيل، وبالفعل تأجلت المباراة".

وتابع: "لم يحدث أى تنسيق بيننا وبين اتحاد الكرة بشأن معسكر منتخب مصر وموعد مباراتى إليكت التشادى، ولم نتلق أى إخطار من إدارى المنتخب باستدعاء اللاعبين ولم يصلنا أى جواب".