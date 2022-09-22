شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة العالم للكراسى المتحركة لكرة اليد بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 6 دول.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المنافسات التي تقام على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بصالة حسن مصطفى لتأمين حفلة افتتاح البطولة في الخامسة والنصف مساء بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري اللعبة وعدد من الشخصيات الرياضية الهامة.

وتعد بطولة العالم للكراسي المتحركة هي الأولى من نوعها تاريخيًا، وتستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هي: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي.

جدول مباريات بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد 2022 ومواعيد مباريات كالتالى:

**الخميس 22/9/2022

الساعة 10.00 صباحا البرازيل × سلوفينيا

الساعة 10.00 صباحا تشيلي × هـــولندا

الساعة 11.30 صباحا مصر × الهند

الساعة 17.00 مساءا الهند × تشيلي

الساعة 17.00 مساءا هولندا × البرازيل

الساعة 18.30 مساءا سلوفينا × مصر

**الجمعة 23/9/2022

الساعة 10.00 صباحا هولندا × سلوفينيا

الساعة 10.00 صباحا البرازيل × الهند

الساعة 11.30 صباحا تشيلي × مصر

الساعة 17.00 مساءا الهند × هولندا

الساعة 17.00 مساءا تشيلي × سلوفينا

الساعة 18.30 مساءا مصر × البرازيل

** السبت 24/9/2022

الساعة 15.00 عصرا البرازيل × تشيلي

الساعة 17.00 مساءا الهند × سلوفينيا

الساعة 19.00 مساءا هولندا × مصر

** الأحد 25/9/2022

الساعة 15.00 عصرا تحديد المركز الخامس والسادس

الساعة 17.00 مساءا تحديد المركز الثالث والرابع

الساعة 19.00 مساءا تحديد الاول والثاني

ويضم معسكر المنتخب الوطني 10 لاعبين لخوض بطولة العالم منهم 7 رجال و3 سيدات، ويضم التشكيل الأساسي 3 لاعبين، بالإضافة إلى حارس مرمى في الملعب خلال المباراة، بشرط تواجد سيدة فى تشكيل الفريق بالملعب.

وتضم قائمة المنتخب الوطنى المصرى كل من:

محمد فرج، مجدي طلعت، سامي منصور، محمد محمد حسب النبي، محمد أنور، ربيع حسني، أحمد عصام، أيات أحمد، وفاء محمد، توبة نجدي محمود، ويقود منتخب فنياً كابتن وائل عبد العاطى مديرًا فنيًا، و كابتن ابراهيم نصر مدرب عام، و كابتن كرم مرسي مدير إداريا، ودكتور رومانى نبيل أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على الفريق.