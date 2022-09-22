شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعلم عن أزمة برونو سافيو بعد أنباء إيقافه في بوليفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب مسئولو النادي الأهلي موقف البرازيلي برونو سافيو صفقة الفريق الأحمر الجديدة، بعد الأنباء التي خرجت عن احتمالية تعرض اللاعب للإيقاف لفترةطويلة بسبب تقرير الحكم في آخر مباراة خاضها اللاعب مع فريقه السابق بوليفار، قبل الانتقال إلى الأهلي في الصيف الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سافيو مهدد بالإيقاف فترة طويلة بسبب الاعتداء الجسدي على الحكم ووجود تحقيقات من قبل الاتحاد البوليفي بشأن الواقعة، والذي من المتوقع أن يخطر بها الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل التواصل مع ناديه الجديد "الأهلي" بشأن العقوبة المنتظر توقيعها عليه.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي معرفة موقف سافيو والحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة، لاسيما أن إيقاف اللاعب سيحرم الأهلي من لاعب مهم في بداية مشواره بالموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي مع برونو سافيو في الانتقالات الصيفية الجارية من نادي بوليفار البوليفي في صفقة كبدت الخزينة الحمراء مبلغ 1.5 مليون دولار.