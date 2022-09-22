شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبلي يتحدث عن علاقته بمبابي داخل معسكر المنتخب الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن أمنيته تجاه زميله في المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أثناء تواجدهما سويا في معسكر الديوك.

وأكد ديمبلي في ترصيحاته التليفزيونية الأخيرة أنه يتمنى اللعب بجوار مبابي من الانسجام بشكل جيد وسريع بينهما.

تصريحات ديملي عن مبابي

وقال ديمبلي في تصريحاته عبر شبكة "RMC" سبورت الفرنسية: "أحب اللعب مباريات أكثر مع كيليان مبابي، أرى أننا اصبحنا في انسجام كامل وجيد للغاية داخل الملعب".

وأضاف ديمبلي: "أعلم جيدا قدرات مبابي وأعلمه جيدا، لعبنا سويا نحو أربع أو خمس مباريات مع منتخب فرنسا ونجحتا في تقديم مباريات جيدة، أتذكر أننا قدمنا أداء جيدا في مباراتي إيطاليا وإنجلترا قبل كأس العالم الأخيرة".

وأختتم عثمان ديمبلي، تصريحاته مؤكدا نه يبذل أقصى ما في وسعه، ويعمل بكل جدية، ليحجز مكانا اساسيا في صفوف منتخب فرنسا.

ومن المنتظر أن يخوض الديوك الفرنسية مباراتين ضد النمسا والدنمارك، في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ترتيب منتخب فرنسا بدوري الأمم الأوروبية



يذكر أن المنتخب الفرنسي قد فقد، فرصة التأهل للأدوار النهائية، حيث احتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين خلف كل من النمسا صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وكرواتيا برصيد 7 نقاط صاحب المزكز الثاني، بينما يتصدر منتخب الدنمارك، جدول المجموعة برصيد 9 نقاط.