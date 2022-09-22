شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فرنسا يكشف حقيقة خلافاته مع بنزيما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -



علق أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان الإيطالي، على حقيقة خلافاته مع زميله كريم بنزيما نجم المنتخب الفرنسي ولاعب ريال مدريد الإسباني وطبيعة علاقتهما ببعضهما بعد الشائعات التي انتشرت الفترة الماضية.

جيرو يكشف طبيعة علاقاته ببنزيما

وأكد جيرو في تصريحاته مؤخرا أن علاقته مميزة بجميع زملائه في منتخب فرنسا ولا يوجد أي خلاف مع أي أحد.

وقال جيرو في تصريحاته اثناء حواره مع قناة "RTL" الفرنسية: "أنا لاعب جماعي، أحب اللعب بروح الفريق ومساندة الزملاء ودعم جميع المهاجمين من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز لفريقنا".

وعن طبيعة علاقته بكريم بنزيما قال: "عندما سجل كريم بنزيما في بطولة الأمم الأوروبية، كنت أول من أهنئه، وقمت بالاحتفال معه".

وأكمل:" مشاعري وحالتي الذهنية لم تتغير، لازلت أمتلك نفس المشاعر، والتصميم وفي النهاية أمر المشاركة بصفة أساسية يعود في النهاية للمدير الفني".

جيرو يتحدث عن تواجده مع المنتخب الفرنسي

وأكمل جيرو: " انا موجود مع المنتخب الفرنسي لأكون اضافة قوية لهم دائما وأحاول تقديم أفضل ما لدي على أكمل وجه، عندما جلست على مقاعد البدلاء، كنت دائمًا أشجع الفريق".

وأختتم النجم الفرنسي تصريحاته: "لا حقيقة بأنني قمت بافساد أفسد غرفة تبديل الملابس، إنه عامل مهم يجب وضعه في الاعتبار أيضًا".

يذكر أن النجم الفرنسي أوليفييه جيرو تواجد في قائمة منتخب فرنسا وذلك بعد إصابة كريم بنزيما، حيث يستعد الديوك لخوض مباراتين أمام النمسا والدنمارك، في دوري أمم أوروبا ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة.