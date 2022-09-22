شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرازيل يتحدث عن انطلاقة نيمار هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن سعادته بما يقدمه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة الماضية وبدايته بشكل قوي خلال هذا الموسم.

تصريحات تيتي عن نيمار

وأكد المدير الفني للبرازيل في تصريحات أبرزتها شبكة "جلوبو" البرازيلية: "سعيد بما يقدمه نيمار وأود أن أبارك له وللمعد البدني الخاص على هذه الانطلاقة القوية، وأهنئ أيضا نادي باريس سان جيرمان لامتلاكهم لاعب مثل نيمار".

وواصل المدير الفني لمنتخب البرازيل في مديحة لنيمار قائلا "لقد نجح نيمار في الالتزام بأقصى درجات الاحترافية والسرعة في التنفيذ للوصول لهذا المستوى الفني".

وأختتم تيتي تصريحاته قائلا "أي نجم كبير، يجب أن يراعي جيدا عامل السرعة في القرار وتنفيذه وهو ما نجح فيه نيمار بشكل جيد".

يذكر أن نيمار نجح في تحقيق أفضل انطلاقة في مسيرته هذا الموسم، حيث استطاع تسجيل 11 هدفا وصنع 8 آخرين في أول 11 مباراة للفريق الفرنسي بمختلف البطولات.

مباراة البرازيل القادمة

ويستعد المنتخب البرازيلي لخوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية حيث سيواجه نظيره الغاني غدا في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.