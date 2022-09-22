شكرا لقرائتكم خبر عن 50 جنيها سعر تذكرة مباراة منتخب مصر والنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة طرح تذاكر بأسعار مخفضة لمباراة منتخب مصر أمام النيجر، المقرر لها مساء غد الجمعة بالإسكندرية، وتم تحديد مبلغ 50 جنيها للتذكرة الواحدة، وتم طرح التذاكر عبر موقع تذكرتى.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور 5 آلاف مشجع باستاد الإسكندرية.

وأجرى الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة محمد أبو العلا مسحة كورونا لأفراد الجهاز الفنى، وجميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية.

ويستعد منتخب مصر لوديتى النيجر وليبيريا المقرر لهما يومى 23 و27 فى الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روى فيتوريا قائمة وديتى النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية، وتضم 27 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، أحمد الشناوى، محمد صبحى.

الدفاع: كريم فؤاد، عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم.

الهجوم: محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، أحمد حسن كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.