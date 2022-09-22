شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البرازيل وهولندا بانطلاق مونديال كرة اليد للكراسي المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب البرازيلي لكرة اليد للكراسي المتحركة الفوز على نظيره السلوفيني في أولى مباريات كأس العالم الأولى لكرة اليد للكراسي المتحركة ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 22 الى 25 سبتمبر الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى .

وفاز المنتخب البرازيلي بنتيجة 0/2 ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :- الشوط الأول 3/7 و الشوط الثاني 2/7.

كما حقق المنتخب الهولندي الفوز على نظيره التشيلي بنتيجة 0/2 ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:-الشوط الأول 3/5، الشوط الثاني 4/6.

من جانبه أكد صامويل فياريا المدير الفني لمنتخب البرازيل أن فريقه كان مركز ومنظم طوال المباراة كون اللاعبين لديهم خبرة وخاضوا عددا من البطولات بالإضافة لدراسة فريق سلوفينيا جيدا.