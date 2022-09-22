شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشارك فى بطولة لبنان الدولية G2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة لبنان الدولية G2 التى تقام فى الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها فى المكسيك نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم من خلال بطولة لبنان اختيار أفضل العناصر التى ستشارك فى بطولة العالم، ووفقا للبرنامج الذى تم وضعه من جانب محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الأول.

دخل سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو فى معسكر خارجى بالعاصمة الكورية سيول، يستمر حتى 6 أكتوبر المقبل مع مدربه محمد مجدى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى دخل منتخب مصر للتايكوندو معسكرا تدريبيا بالأردن فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بمانشستر نهاية الشهر الجارى.