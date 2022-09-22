شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يوافق رسميا على انتقال "كناريا" إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات على انتقال محمد كناريا لاعب وسط سموحة إلى فريق سيراميكا بيع نهائى مقابل 13 مليون جنيه، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق مسئولو سموحة على تحصيل المبلغ على خمس دفعات، وحصل سيراميكا على الاستغناء الخاص باللاعب منذ قليل لينضم الى تدريبات سيراميكا اعتبار من الغد.

وكان رغبة أحمد سامى المدير الفنى لسيراميكا هى الدافع الأول لإتمام الصفقة لاقتناعه بإمكانيات اللاعب، في الوقت الذى وافق طارق العشرى المدير الفنى لسموحة على إتمام الصفقة عقب الجلسة التى عقدها مع عرفات ووعده بتدعيم الفريق بالمزيد من الصفقات المميزة.

ويلتقى فريق سموحة في السادسة مساء اليوم الخميس، مع فريق مالية كفر الزيات أحد أندية القسم الثالث، في مباراة ودية على ملاعب نادى سموحة استعدادا للموسم الجديد.

وطلب طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، خوض 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، واتفق مسئولو سموحة مع مسئولى الاتحاد السكندرى على خوض مباراة ودية 28 سبتمبر الجارى، وجارى الاتفاق على المباراتين الأخرين من أجل تجهيز الفريق للمباريات الرسمية.

ويسعى طارق العشرى لتجربة الصفقات الجديدة واللاعبين الشباب للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المباريات الرسمية سواء فى كأس مصر الذى وصل الفريق للدور نصف النهائى أو بطولة الدورى العام.